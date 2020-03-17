محافظ الشرقية يوجه "الصحة" بشن حملات توعوية في القرى لمواجهة كورونا

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة، بتكثيف الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وإطلاق حملات التوعية والتثقيف الصحي بمختلف القرى والمراكز، لتوعية المواطنين بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح، أن الحملات تستهدف التعريف بأعراض المرض، وأسبابه، وطرق انتشاره، وأهمية استخدام وسائل الوقاية لمنع انتقال العدوى، والاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين والبُعد عن التجمعات.

وكان الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قد أعلن تجهيز أقسام العزل بكافة المستشفيات التابعة للمديرية بالمحافظة، وكذلك التنسيق مع مستشفى الزقازيق الجامعي والمستشفيات الخاصة للتعامل مع أي حالات إصابة بكورنا في حال ظهورها.

وأضاف في تصريح لـ "الوطن"، أنه لم يتم رصد أي حالات اشتباه أو إصابة بكورونا في المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين مديرية الصحة بالشرقية والحجر الصحي لرصد أي أشخاص قادمين من المناطق المنتشر فيها الوباء على متن أي رحلات جوية، لإجراء الفحوصات اللازمة مباشرة.

ولفت إلى أن المديرية ترفع حالة الاستعداد منذ دخول فصل الشتاء، للتعامل مع أي أمراض نقص مناعة أو أمراض معدية مشتركة بين البشر والحيوانات.