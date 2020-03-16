"التضامن" تصرف إعانة عاجلة لـ"سيدة الشرقية" وتوجه بإعادة بناء منزلها

وجهت نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، مساء أمس الأحد، فرق التدخل السريع وأطفال بلا مأوى وإدارة الدفاع بمديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية بالبحث وضرورة الوصول للسيدة عايدة التي ظهرت صورها على صفحات التواصل الاجتماعي وهي تجلس على الأرض في بركة من الوحل.

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وبالفعل نجح فريق أطفال وكبار بلا مأوى بالشرقية من الوصول للسيدة عايدة فجر اليوم، واطمئن عليها وتبين أنها تقيم مع ابن شقيقها بإحدى قرى مركز الإبراهيمية ورفض ابن شقيقها انتقالها إلى أي دار رعاية وتعهد بحسن رعايتها.

ومن جانبها وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف إعانة عاجله للسيدة عايدة ومساعدة شهرية من المؤسسة العامة للتكافل وإعادة بناء منزلها وتأثيثه في أسرع وقت.