بسبب كورونا.. اتحاد العمال يجهز صندوق تعويضات للعمالة غير المنتظمة

يجهز الاتحاد العام لعمال مصر، لإطلاق مبادرة لإنشاء صندوق تعويضات للعمالة غير المنتظمة نتيجة تراجع عملهم خلال أزمة كورونا المستجد (كوفيد-19).

وطالب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر، وعضو لجنة القوى العاملة في البرلمان، رجال الأعمال الوطنيين، بتحمل مسؤوليتهم المجتمعية للمساهمة في هذه الازمة.

وقال وهب الله، في بيان، إنّه لا بد من تشكيل صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، من وزير القوي العاملة، وزيرة التخطيط بصفته رئيس المجلس الأعلى للأجور، اتحاد الصناعات، الاتحاد العام للغرف التجارية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحادات النقابات المهنية، ووزارة التضامن الاجتماعي والمالية، موضحا أنّ مهمة هذه المجموعة وضع قواعد تعويض العمالة غير المنتظمة، وكذلك الباعة الجائلين.