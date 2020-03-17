الأم المثالية من بني سويف: بشتغل في العمل التطوعي من 25 سنة

قالت زينب محمد، إحدى الفائزات بلقب الأم المثالية 2020، من محافظة بني سويف، إنّها ترشحت للفوز باللقب عن عطائها للعمل التطوعي على مدار 25 عاما، قدمت فيها الكثير لخدمة المواطنين.

وأضافت أنّها بدأت عملها بالجمعية الخيرية في شقتين فقط، بهما حضانات، ودور أيتام، ودور مسنين، لتقديم خدمات للمحتاجين، متابعة: "سعيدة جدا بالتكريم وبشكر ربنا على كل شيء".

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عقدت مؤتمرا صحفيا لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2020 على مستوى محافظات الجمهورية، وعددهن 32 أم فائزة، وفقا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية، وتقدم لهذا العام 762 أما للاشتراك بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات انطبقت الشروط على 404 أمهات.

وأوضحت القباج أنّ الشروط الخاصة بمسابقة الأم المثالية لعام 2020، أن تكون الأم المتقدمة أكبر من 50 عاما، في آخر يوم من شهر ديسمبر لعام 2020، وألا تكون الأم المتقدمة أمية، وألا يكون لديها أكثر من 3 أبناء فقط، باستثناء محافظات الحدود: البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء، مرسى مطروح، الوادي الجديد وأسوان، فتكون الأم المتقدمة ليس لديها أكثر من 5 أبناء، فضلا عن حصول أبناء المتقدمة على المؤهلات العالية، ويستثنى الابن غير القابل للتعلم وهو المعاق ذهنيا.