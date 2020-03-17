نائب: تقرير الجارديان عن كورونا بمصر مفبرك.. والشعب ألقاه في القمامة

وصف مصطفى الجندى عضو مجلس النواب، ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية من أنّ هناك 19 ألف مصاب بفيروس كورونا في مصر، بأنّها أخبار كاذبة ومفبركة.

وأشاد الجندي، في بيان عنه، بتكذيب منظمة الصحة العالمية لصحيفة الجارديان، التي لها علاقة قوية مع النظام القطري، خاصة أنّ هناك عددا من القطريين يمتلكون أسهما في الصحيفة.

وتابع النائب أنّ هناك عددا من وسائل الإعلام العالمية وبينها صحيفة الجارديان البريطانية، دأبت على نشر مثل هذه الأكاذيب والأخبار المفبركة ضد مصر، مؤكدا أنّ هناك عناصر من تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية المنخرطين داخل التنظيم الدولي للإخوان، على علاقات مشبوهة مع عدد من وسائل الإعلام العالمية، وينشرون مثل هذه الأكاذيب من خلال حجز مساحات مدفوعة الأجر داخل عدد من وسائل الإعلام العالمية، ومن خلال التمويلات القطرية المشبوهة.

وأكد الجندي أنّ الرأي العام المصري أصبح محصنا ضد الأكاذيب والسموم التي تبث ضد مصر، ولم يعد يهتم بها، موضحا أنّ تقرير الجارديان كذّب نفسه لأنه مليئ بالأكاذيب والتضارب، فتارة يثمن الأرقام التي يصفها بالدقيقة وتصدرها وزارة الصحة المصرية، وتارة أخرى يفبرك تقديرات مبالغ فيها لا تستند إلى مصادر أو بيانات رسمية، إضافة إلى عدم معقوليتها، كما أنّها تخالف تماما التقارير اليومية الصادرة عن مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر.

وقال النائب إنّ التقارير التي تروجها "الجارديان" هدفها إثارة الفزع والرعب، وتدس السم في العسل، مؤكدا أنّ هذه المحاولات باءت بالفشل الذريع، بعد أن ألقى الشعب المصري العظيم بتقرير الجارديان في سلة القمامة.