التنمية المحلية: غلق 2600 سنتر تعليمي بالمحافظات

تلقى اللواء محمود شعراوى،وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بغلق المراكز الخصوصية والتعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات التى بدأت اليوم لمواجهة والتصدى لفيروس كورونا.

وأضاف شعراوى أن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية فى غلق 2600 مركز وسنتر للدروس الخصوصية حتى اليوم الثلاثاء.

وقال وزير التنمية المحلية فى تصريحات له، أن الوزارة ستواصل متابعتها لجهود المحافظات فيما يخص سناتر الدروس الخصوصية وكذا غلق الحضانات بالتنسيق مع مديريات التضامن.

جدير بالذكر أنه تم منذ أيام إلغاء التوقيع بالبصمة بالوزارة ويتم التعامل التوقيع بدفاتر الحضور والانصراف والكارت ، كما قامت الوزارة بنشر الملصقات التى تركز على التوعية باجراءات الوقاية التى أعلنتها وزارة الصحة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية .