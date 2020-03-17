تعرف على الفئات التي ينطبق عليها قرار تخفيض العمل في المحليات

قال اللواء محمود شعراوي وزيرالتنمية المحلية، إنّ الوزارة وجميع المحافظات، بدأت تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض عدد العاملين فى أجهزة الدولة.

وأوضح شعراوي في تصريحات صحفية عنه، أنّه سيتم منح العاملات اللاتي لديهن أطفال أقل من 12 عاما، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، إجازات خلال فترة تنفيذ القرار، ويتم العمل بين باقي العاملين بالتناوب فيما بينهم، ويستثنى من تطبيق القرار العاملون في المرافق الخدمية بالمحافظات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنّ الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس والحفاظ على صحة العاملين بالوزارة وأسرهم.