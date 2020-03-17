شكري يغادر القاهرة لإجراء جولة أفريقية بخصوص سد النهضة

غادر مطار القاهرة، اليوم الثلاثاء، سامح شكري وزير الخارجية، متوجها إلى العاصمة البوروندية بوجمبورا على متن طائرة خاصة في مستهل جولة أفريقية، تشمل "جنوب أفريقيا وتنزانيا ورواندا والكونجو الديمقراطية وجنوب السودان والنيجر".

ويسلم شكري خلال الجولة رسائل من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قادة تلك الدول الأفريقية الشقيقة.

كان وفد من الخارجية برئاسة السفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، والسفير ياسر سرور، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون مياه النيل، زار كلا من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والتقى الوفد وزراء خارجية تلك الدول لتسليم الرسائل الموجهة من رئيس الجمهورية إلى قادة البلدان الثلاثة بشأن مفاوضات سد النهضة.