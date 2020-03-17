محافظ دمياط تناقش آليات تخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، اجتماعًا مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، ورجب معيزة مدير عام الشؤون المالية والإدارية ومدير مديرية التنظيم والإدارة، وعدد من مديري الإدارات بالديوان العام، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخفيض عدد من العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت المحافظ، أنه سيتم منح الموظف المُصاب بأى من الأمراض المزمنة، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، والذى يُعمل به لمدة 15 يومًا، تبدأ من اليوم التالي لنشره، وكذلك منح الموظفة الحامل أو التى ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن 12 سنة، وذلك طبقًا للمادة الرابعة بالقرار.

كما أشارت "عوض"، إلى أنه سيتم مخاطبة مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية، بإعداد مقترح لتنظيم العمالة، وتوزيع جميع المهام بما لا يخل بنظام العمل مع مراعاة التدابير الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.