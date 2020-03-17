لمواجهة كورونا.. رقابة على مخازن المنظفات والمطهرات في المنيا

قال اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية التموين حررت 52 مخالفة تموينية، خلال حملات شنتها بمراكز المحافظة التسع، بهدف ضبط الأسواق، والتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين.

وأضاف المحافظ أن تلك الإجراءات، تأتي تنفيذًا لتكليفات وزير التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ علي الاستمرار في تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.

ودعا المحافظ جميع المواطنين بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير 52 مخالفة تموينية، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم تحرير 32 مخالفة تموينية، منها 21 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و6 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرًا لعدم وجود ميزان حساس، و4 محاضر عدم الاحتفاظ بالسجلات، إضافة إلى 20 مخالفة تموينية في مجال متابعة ومراقبة الأسواق، تم تحرير 20 مخالفة تموينية، منها 14 مخالفة تجار تموينيين، و3 شهادات صحية، ومحضرًا لسلع مجهولة المصدر، و محضرًا لانتهاء صلاحية، ومحضرًا للبيع بأكثر من الثمن المحدد.