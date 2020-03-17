بسبب كورونا.. تعقيم نادي طنطا الرياضي ودورات للعاملين والموظفين

قامت اللجنة الصحية بنادى طنطا الرياضى بإجراء حملة وقائية لتعقيم كافة منشآت ومرافق النادي، فى إطار اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واستعانت اللجنة بعمال لرش مواد لتطهير وتعقيم الأماكن المختلفة، خاصة التى يتواجد بها عدد كبير من الأعضاء خلال ممارسة الأنشطة، كما تم تعقيم المسجد والمطعم والكافيتريا الملحقة بالنادي ومكاتب البريد والشهر العقاري والملاعب المختلفة وحمام السباحة.

ومن جانبه، عقد المحاسب فائز عريبي رئيس النادى عدة لقاءات دورية مع العاملين والامن والموظفين بالنادي، وبحضور أطباء اللجنة الصحية للتوعية بكيفية التعقيم والوقاية.

يُذكر، أن مجلس ادارة النادي قرر وقف كافة الأنشطة لمدة أسبوع، وإغلاق أبواب النادي لحين الانتهاء من عملية التعقيم.