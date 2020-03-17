ضبط 68 ألف عبوة مستحضرات تجميل داخل مصنع بدون ترخيص بطنطا

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع مديرتي الصحة والتموين بالغربية من ضبط 68 ألف عبوة وطن من مستحضرات التجميل، غير مطابقة للمواصفات، داخل مصنع بدون ترخيص، بقرية خرسيت التابعة لمركز طنطا.

كان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، قد أصدر تعليمات بتكثيف وتشديد الرقابة على مصانع المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، وتشكلت لجنة من إدارة التفتيش الصيدلي بقيادة الدكتور خالد أصيل، مدير إدارة الصيدلة، وشارك بالحملة هيئة الرقابة الإدارية بطنطا ومديرية التموين والتجارة الداخلية، وتم ضبط واحد طن و250 كجم، من البودرة البيضاء التي تستخدم في التعبئة لبودرة تلك للأطفال، و 29800عبوة معبأة ببودرة التلك، وبالفحص تبين أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية.

كما تم ضبط 380 كجم من الفازلين الطبي المستخدم في التعبئة، و 28800 عبوة معبأة غير مصرح باستخدامها بالمصنع، وحرر محضر جنحة رقم 9001 لسنة 2020 بمركز طنطا، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.