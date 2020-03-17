البوكية يبدأ من 70 جنيها.. دليل أسعار الورد في عيد الأم

مع اقتراب عيد الأم، تتهافت مختلف المحلات على تقديم عروض لتقديم هدية مناسبة للأم، ويظل الورد خير دليل للتعبير عن الحب، يمكن تقديمه مع هدية عيد الأم.

وترصد "الوطن" أسعار الورد في المحلات كالتالي:

أسعار الورد

يتراوح سعر الورد الأحمر البلدي بين 10 جنيهات إلى 20 جنيها للواحدة.

جاء سعر فرع الورد الأحمر الهولندي 20 جنيهًا.

سعر فرع ورد سان فلاور: 10 جنيهات.

سعر فرع ورد كرزنتم: 10 جنيهات.

سعر فرع ورد تيوليب: 40 جنيها.

سعر فرع ورد ليلي: 70 جنيها.

أسعار بوكيه الورد

أسعار بوكيه الورد تبدأ من 70 جنيها حتى 1000 جنيه باختلاف الحجم ونوع الورد.

أسعار بوكيه الورد والشوكولاتة

أسعار بوكيه الورد بالشوكولاتة تبدأ من 400 جنيه حتى 1500 جنيه باختلاف الحجم ونوع الورد والشوكولاتة.