مع ارتفاع أعداد المصابين.. الكبار يتصارعون لاحتكار علاج فيروس كورونا

سلط عدد من وسائل الإعلام العالمية، الضوء على غضب ألمانيا تجاه مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للحصول على صفقة حصرية للقاح فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم في الآونة الأخيرة، حيث أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستبدأ في تجريب جرعة من هذا اللقاح، بينما أكدت فرنسا أن التوصل للقاح نهائي قد يتطلب نحو 6 أشهر على الأقل.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية الإخبارية، انتقد سياسيون ألمان مساعي واشنطن في احتكار أي بلد للقاح المحتمل الذي ينتظره العالم بفارغ الصبر، حيث أوضحت وزارة الصحة الألمانية، أن الرئيس الأمريكي، عرض أموالًا لإغراء شركة "كيورفاك" التي تتبنى اللقاح للانتقال إلى الولايات المتحدة، في حين تعرض الحكومة الألمانية عروضا منافسة لإقناعها بالبقاء.

ونقل المصدر عن مسئول بارز بوزارة الصحة الألمانية، قوله، إن "هناك جهودا مبذولة من قبل الحكومة الألمانية لتطوير اللقاحات والمواد الفعالة ضد الفيروس التاجي الجديد في ألمانيا وأوروبا"، وفي هذا الصدد تقوم بالتواصل مع الشركة المعنية ليكون متاح مجانا للجميع، لكن في الوقت نفسه، يحاول الرئيس الأمريكي الضغط على مسؤولي الشركة للحصول على لقاح ولكن "للولايات المتحدة فقط".

وبناء على ذلك، أقالت شركة "كيورفاك" الألمانية للأدوية البيولوجية، رئيسها التنفيذي دانيال مينيشيلا، من منصبه، بعدما التقى برئيس الولايات المتحدة الأمريكية ومستشاريه في البيت الأبيض، لبحث تطوير لقاح لفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم"، اليوم، ما أدى إلى غضب الجهات المعنية.

من جانبها تعتزم المفوضية الأوروبية دعم الشركة الألمانية، للوصول إلى نتائج مبشرة قبيل الصيف للحد من تفشي الفيروس.

وفي السياق ذاته، قال "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي في "البيت الأبيض"، أمس: "سنحاول التخلص من فيروس كورونا مع حلول الشهر الثامن من هذا العام"، لافتاً إلى أن "كورونا قد يستمر حتى يوليو أو أغسطس".

في الوقت نفسه، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن قمة أوروبية غدا ستجرى عن بعد لبحث انتشار فيروس كورونا الذي بات وباء.

وفي إطار السباق بين الدول على التوصل إلى لقاح، أقرت الصين، اليوم، اختبار أول لقاح لفيروس كورونا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية، وأورد تقرير في صحيفة "الشعب" اليومية التابعة للحزب الشيوعي، أن الصين أجازت إجراء التجارب السريرية على أول لقاح تطوره لمحاربة كورونا المستجد.

كما أضاف التقرير أن فريق الباحثين يقوده "تشين واي" من أكاديمية العلوم الطبية العسكرية في الصين.

وعلق الدكتور زكريا عثمان، خبير العلاقات الدولية بالأهرام، حول الصراع على لقاح فيروس كورونا، وإلى أي مدى سيصل، لافتا إلى قوة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرا إلى أنه في حالة تفاقم الوضع من الممكن أن تتعكر العلاقات بشكل محدود ولكن ليس للحد الذي يصل إلى أزمة دولية، وخصوصا أن البيت الأبيض يدرك تماما أن المستشارة الألمانية ميركل تشكل قاطرة الاقتصاد الأوروبي وبالتالي لا يمكن الاستغناء عنها.

وأضاف الخبير في العلاقات الدولية أنه في حالة توصل أي جهة بحثية معينة في أي دولة للقاح حقيقي مضاد لفيروس كورونا، فمن المتوقع أن يتم توفيره للعالم بأكمله بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة التي تبنت المصل، قائلًا إن "العالم في هذه الفترة لا ينظر إلى الوضع بعين الحذر ولكن بعين الأمل"، موضحا أنه في بدايته سيباع بأعلى الأسعار، وسيشكل هامش ربح كبير للدولة المصنعة.

وبالتزامن مع تلقي عدد من المتطوعين لجرعات من اللقاح التجريبي لعلاج فيروس كورونا المستجد بمركز أبحاث في "سياتل" الأمريكية، يواصل الوباء انتشاره في العالم مسجلا إصابات ووفيات جديدة.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، أن 13 شخصا توفوا بفيروس كورونا، أمس الأول، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمرض إلى 3226 في أنحاء البلاد.

وسجل إقليم هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، 12 حالة من الوفيات المذكورة 11 منها في مدينة "ووهان" عاصمة الإقليم، وأوضحت اللجنة، اليوم، أنه جرى رصد 21 حالة إصابة جديدة ارتفاعا من 16 حالة في اليوم السابق، ويرفع الرقم إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي للصين إلى 80881 حالة.

وقال مسئول تايلاندي، إن بلاده سجلت 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم، ما رفع إجمالي عدد المصابين بالبلد الآسيوي إلى 177. \

وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس، إن كوريا الجنوبية رصدت 84 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات داخل البلاد إلى 8320.

وهذا هو ثالث يوم على التوالي تقل فيه عدد حالات الإصابة الجديدة عن 100مقارنة بيوم 29 فبراير حين بلغت حالات العدوى ذروتها عند 909.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، عن تسجيل سبع حالات إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد‫.، فيما أعلنت إيران إطلاق السراح المؤقت لـ85 ألف سجين من بينهم سجناء سياسيون بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة الإسبانية، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 491 والإصابات إلى 11178.

جدير بالذكر أن تعداد المصابين بالوباء قد وصل إلى 185371، وسجلت حتى الآن 7331 حالة وفاة، وشفي من المرض 79951.