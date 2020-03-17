"فيروس له علامة إلبسله كمامة".. صناع أغنية "كورونا الحلزونا": بنحذر الناس

"كورونا الحلزونا"، هو الاسم الذي اختاره عصام شعبان عبد الرحيم وإسلام خليل، صناع الأغنية الشعبية التي تناولت جوانب فيروس كورونا المستجد، والذي انتشر في الآونة الأخيرة، وأصبح وباء عالميا يجتاح دول العالم وينتقل من قارة لأخرى دون فائدة من حصره، إلى أن وصل مصر.

وتحدث "شعبان" و"خليل" في أغنيتهما الجديدة عن طرق الوقاية من كورونا بأسلوب كوميدي، حيث جاءت الأغنية من كلمات "خليل" الذي شارك في الغناء، وهو من أحد الأشخاص الذي كتب أيضًا عددًا من أغاني المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، بينما جاءت من ألحان "عصام".

عصام شعبان: بكمل مسيرة أبويا.. وأي حاجة هتمس مصر هغنيلها

توعية المصريين من فيروس كورونا كانت الهدف الأول لـ"عصام"، نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، حيث ظهرت مؤخرا مخاوف كثيرة من الفيروس الذي أرعب العالم، فوجد "عصام" أن طمأنة الجمهور واجبة في تلك الآونة، وهو الدور الأسمى للفن على حد قوله.

الفيروس أخذ أكبر من حجمه ومخاوف البسطاء ازدادت، وهو ما لا يراه عصام شعبان أمرا غير منطقي، "إحنا 100 مليون، وكورونا مش هيعرف يعمل معانا حاجة، الشعب المصري ياما شاف والأغنية بتوريه المخاطر وازاي يحمي نفسه بحاجات زي الينسون والليمون"، على حد قوله لـ"الوطن".

يسعى نجل "شعبولا"، أن يستكمل مسيرة والده في الغناء عن أحوال البلد السياسية والاجتماعية، والتي نجح فيها خلال أكثر من ربع قرن مضى، "مبسوط برد فعل الناس على الأغنية، وأي حاجة هتمس مصر هغنيلها، ويارب أقدر أعمل نص اللي أبويا عمله في الغناء".

إسلام خليل: الأغنية أسلوبها خفيف عشان البسطاء يفهموها

أغنيات المواقف السياسية والاجتماعية لها دور رئيسي في مسيرة الملحن إسلام خليل، كان شعبان عبد الرحيم شريكا أساسيا بها، وهو ما لم يرد الملحن أن يندثر بوفاة "شعبولا" على حد قوله: "حاولت أستمر بعد شعبان رغم إن حالتي النفسية وحشة، ولما ظهر موضوع كورونا قولت عصام أحسن واحد يعمل الأغنية وهو الأولى بيها".

تأثير فيروس كورونا على المواطنين، دفع "خليل" لكتابة كلمات على اللحن الشعبي الشهير الذي قدم على أنغامه العديد من الأغنيات السابقة، بحسب ما روى لـ"الوطن"، "حاولت كلمات أغنيتي بليها هدف الناس تستفيد منه، "اختارنا اسم كورونا الحلزونا ده عشان نقل ان الفيروس خبيث وبيلف العالم".

خفة الظل والبساطة، كانا أكثر ما ميز أغنية "كورونا الحلزونا"، والتي تعاون فيها الثنائي لإنتاج عمل فني يواكب الحدث الأبرز على الساحة، "اتعودت دايما في الأغاني على الأسلوب الخفيف عشان الناس البسيطة يفهموها، والتزمت في الكلمات بالتعليمات اللي قالتها وزارة الصحة".