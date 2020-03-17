"التجارة" تحظر تصدير الكحول الخام بعد توقف المصانع عن الإنتاج

قال محمد فكري عبد الشافي رئيس شعبة المنظفات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن وزارة التجارة أصدرت قبل ساعة قرارًا بحظر تصدير الكحول الخام الذي يدخل في صناعة المطهرات.

وأكد رئيس شعبة المنظفات، لـ"الوطن"، أنَّ قرار وزيرة التجارة جاء نتيجة لتوقف بعض المصانع العاملة في القطاع عن الإنتاج نتيجة نقص خام الكحول، في ظل زيادة الطلب على هذه النوعية من السلع نتيجة انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن المصانع كانت تصدر الكحول نتيجة ارتباطها بتعاقدات خارجية سابقة مع شركات أخرى، لكنه ذكر أن القرار كان لابد منه في ظل الظروف الحالية التي تشهد قيام الدول بإغلاق مطاراتها وموانئها من أجل السيطرة على انتشار فيروس كورونا.