آخرها انتقال الفيروس عن طريق الحيوانات.. الصحة تنفي 5 شائعات عن كورونا

قدّمت وزارة الصحة والسكان، توضيحا للمواطنين لعدد من المعلومات بشأن الشائعات المنتشرة عن فيروس كورونا.

واستمرارا للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها نستعرض فيما يلي الشائعات المنتشرة عن مرض كورونا، والمعلومة الصحيحة لكل منها:

الشائعات المتداولة عن فيروس كورونا

ـ أوضحت وزارة الصحة والسكان أنّه لا توجد أي بيانات تشير إلى أنّ الحيوانات المنزلية أو الأليفة مثل القطط، أو الكلاب قد أصيبت بعدوى مرض كوفيد ـ 19، أو يمكنها نشر الفيروس المسبب لهذا المرض.

ـ الثوم من الأطعمة الصحية، إضافة لاحتوائه على خصائص مضادة للميكروبات، ورغم ذلك لا يوجد ما يؤكد أنّ تناول الثوم يقي من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ـ المضادات الحيوية لا تقضي على الفيروسات، بل تقضي على الجراثيم فقط، وكورونا المستجد يعد من الفيروسات، لذا يجب عدم استخدام المضادات الحيوية في الوقاية من كوفيد ـ 19، أو علاجه، لكن عن إدخال المصاب بفيروس كورونا المستجد إلى المستشفى يتناول المضادات الحيوية، لاحتمالية إصابته بعدوى جرثومية مصاحبة.

ـ لا توجد أي بينة على أنّ غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي يقي من العدوي بفيروس كورونا المستجد.

ـ مجففات الأيدي ليست فعالة في القضاء على فيروس كورونا المستجد، لكن للحماية من فيروس كورونا المستجد يجب المداومة على تنظيف اليدين بفركهما بواسطة مطهر كحولي، أو غسلهما بالماء والصابون، وبعد تنظيف اليدين يجب تجفيفهما تماما.