عاجل.. الرئاسة: 650 مليون جنيه لتطوير منطقة الزرايب المتضررة من السيول

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ورئيس الرقابة الإدارية.

وتناول الاجتماع، استعراض نتائج إجراءات الحكومة لاحتواء موجة السيول التي شهدتها البلاد مؤخراً، واستخلاص الدروس المستفادة من التحديات التي واجهت الدولة في التعامل مع السيول، وأمر بالإصلاح الفوري لكل الأضرار الناتجة عن السيول في كل المحافظات، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أنَّ خسائر قطاع الكهرباء بلغت نحو 400 مليون جنيه، والنقل والطرق 100 مليون جنيه، فضلا عن تكلفة مقدراها 650 مليون جنيه لمشروع تطوير منطقة الزرايب المتضررة.