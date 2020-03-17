في مطاردة مع الشرطة.. مصرع قاتل أشقائه الثلاثة بقنا

لقى المتهم بقتل أشقائه الثلاثة، منذ قليل مصرعه، بعد مطاردة مع الشرطة في محاولة القبض عليه، لاتهامه بقتل أشقائه.

وكان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا، من العميد جمال سالمان، مأمور مركز أبوتشت، بمصرع خالد حسن السمان، 45 عامًا، وشقيقه ورقة بن نوفل، 25 عامًا، وإصابة شقيقهم الثالث عمر 34 عامًا، بعدإصابتهم بطلقات نارية.

وكشفت تحريات المباحث برئاسة العميد قرشي عبدالمنعم، رئيس فرع البحث الجنائي في أبوتشت، والمقدم أحمد عبدالحق وكيل فرع البحث، أن مرتكب الواقعة، شقيقهم محمود، ويبلغ من العمر 35 عامًا، أطلق على أشقائه النيران بسبب خلافات بينهم داخل المنزل.

وأوضحت التحريات، التي قادها الرائد إسلام بدوي، رئيس مباحث أبوتشت، والنقيب أحمد المعداوي، معاون مباحث أبوتشت، أن المتهم تناول نوع من المخدرات وكان في غير وعيه، ونشبت خلافات بينه وبين أشقائه، مما أسفر ذلك عن قيامه بإطلاق النيران، صوب أشقائه، وفر هاربًا في الزراعات. وبعد تكثيف التحريات، والوصول إلى مكان اختبائه، تم إعداد حملة مكبرة للقبض عليه، وأثناء محاولة القبض عليه، تبادل المتهم والشرطة النيران مما أسفر عن مصرعه.