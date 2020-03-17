الأم المثالية بالغربية: "معملتش حاجة غير واجبي نحو بناتي"

قالت دعاء مكرم شعير، الفائزة بلقب الأم المثالية بمحافظة الغربية، إنها تفاجأت باختيارها أم مثالية، موضحة أن ابنتها الكبرى هي من تقدمت لها بالمسابقة، "مكنتش أعرف أنها كانت هتقدملي، ومعرفتش إلا النهاردة".

وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، أنها تعبر عن امتنانها لبناتها، "فرحة جميلة، والحمد لله فضل من الله ونعمة، وأنا معملتش حاجة غير واجبي نحو بناتي".

وأشارت دعاء، إلى أن والدتها كانت تقف بجانبها دائما، كما أن أخيها يعتبر دراعها اليمين في تربية بناتها الثلاثة، بعد وفاة زوجها.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عقدت مؤتمرا صحفيا لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2020 على مستوى محافظات الجمهورية، وعددهن 32 أم فائزة، وفقا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية، وتقدم لهذا العام 762 أما للاشتراك بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات انطبقت الشروط على 404 أمهات.

وأوضحت القباج، أنّ الشروط الخاصة بمسابقة الأم المثالية لعام 2020، أن تكون الأم المتقدمة أكبر من 50 عاما، في آخر يوم من شهر ديسمبر لعام 2020، وألا تكون الأم المتقدمة أمية، وألا يكون لديها أكثر من 3 أبناء فقط، باستثناء محافظات الحدود: البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء، مرسى مطروح، الوادي الجديد وأسوان، فتكون الأم المتقدمة ليس لديها أكثر من 5 أبناء، فضلا عن حصول أبناء المتقدمة على المؤهلات العالية، ويستثنى الابن غير القابل للتعلم وهو المعاق ذهنيا.