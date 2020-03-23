المتهم بقتل زوجته يعترف للمحكمة: "مكنش معايا فلوس أشتري أوضة النوم"

أدلى الشاب الثلاثيني المتهم بقتل زوجته خنقا بسبب خلافات أسرية، بتفاصيل الواقعة بالكامل، أثناء استجوابه أمام قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، وقال الزوج المتهم إنه تخلص من زوجته بسبب إصرارها على تغيير غرفة النوم.

وأضاف المتهم قائلا: "أنا متزوج من حوالى 6 سنوات.. ومكنش في بينا أي مشاكل، ومن حوالي شهر، مراتي طلبت مني شراء غرفة نوم بمبلغ 15 ألف جنيه، ومكنش معايا غير 9 آلاف جنيه، وفضلت تتخانق معايا شهر علشان أجيب لها غرفة النوم.. اتخنقت منها ومن الزن بتاعها.. حطيت إيدي على رقبتها، وكتمت على نفسها لحد ما ماتت".

يواصل المتهم: "ماكانش قصدي أقتلها.. هي كانت طلبتها كتير وبتزن ومكنش معايا فلوس".. عقب الانتهاء من سماع أقوال المتهم، أصدرت المحكمة قرارا بحبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت بمعرفة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم الجيزة، بلاغا من عامل بقتل زوجته، وانتقلت قوة من المباحث بصحبة النيابة العامة، وتبين أن المجني عليها 23 عاما، ربة منزل، بها آثار خنق حول الرقبة.

وتبين من الفحص أن الزوج 33 عاما، وراء الواقعة واعترف أنه خنقها بسبب خلافات زوجية لرغبتها في شراء غرفة نوم ثمنها 15 ألف بدلا من غرفة جرى بيعها منذ 3 أشهر، ما دفعه لقتلها.

وأضافت التحريات أن المتهم متزوج من المجني عليها منذ 6 سنوات، وجرى التحفظ عليه، وعرضت الجثة على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.