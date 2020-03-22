"الوفد" يطلق حملة لتعقيم دور المسنين والأيتام ضد فيروس كورونا

أطلق حزب الوفد، حملة تعقيم لدور الأيتام والمسنين، والوحدات الصحية، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

بدأت الحملة من مقر الحزب في منطقة الدقي، والذي جرى تعقيمه بالكامل، ثم توجهت لدار فتيات العجوزة للأيتام والمسنين التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والوحدة الصحية بالجيزة.

وقالت أمل رمزي مساعد رئيس الحزب، إن الحملة ستستمر في الجيزة والقاهرة لتعقيم دور المسنين والأيتام، وستنتشر في جميع المحافظات لنفس الغرض لحمايتهم من احتمالية الاصابة بفيروس كورونا.

وأضافت أنها تأتي في إطار دعم ومساندة الدولة في جهودها للحفاظ على الوطن والمواطن من خطر فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الحزب لديه لجان طوارئ صحية في المحافظات قامت بحملات توعية للمواطنين وتعقيم وتطهير للمنشآت بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وناشدت المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر والبُعد عن الازدحام والامتثال لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، باتباع الإجراءات الاحترازية في هذا الشأن، والبعد عن الاستماع إلى الشائعات الهدامة التي تهدف إلى النيل من الوطن وأمنه واستقراره.