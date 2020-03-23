رحب السيسي بمقترحها لتدريس مادة عن الشهداء.. سهام لـ"الوطن": فرحت جدا

رغم الأحداث الصعبة التي يمر بها العالم ومصر، إلا أن ذلك لم يمنع الاحتفال بالمرأة المصرية وعيد الأم، مع مراعاة التعليمات الصحية لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19"، حيث التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من السيدات المصريات من مختلف المجالات في قصر الاتحادية بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.

من بين الحضور للأمهات المثاليات، كانت السيدة سهام كمال، والدة الشهيد النقيب كريم وجيه سيف الدين الذي توفي في أعقاب أحداث بورسعيد عام 2013، والتي جذبت الأنظار إليها باقتراحها المميز، الذي تتضمن تدريس الطلاب مادة عن شهداء الوطن، وهو ما رحب وأشاد به الرئيس السيسي.

ولدّت تلك الفكرة لدى سهام بسبب مخاوفها من نسيان شهداء مصر الذين بذلوا دماءهم وأرواحهم فداء للوطن مستقبلا، حيث يتم تكريمهم حاليا من خلال زوجاتهم أو أمهاتهم، قائلة لـ"الوطن": "يعني بعد رحيلنا الناس هتفتكرهم ازاي، وأنا شايفه أن ده أحسن بأنهم يدرسوا قصص أبطال صفحتهم بيضاء راحوا وسابوا وراهم أسر وأرامل وأمهات، بدل القصص اللي الأولاد بتتضايق منها دلوقتي ومش مؤثرة".

ونبعت أيضا من خلال شهور الأرملة منذ عام 1993 التي خاضت أعوام في الكفاح من أجل تربية نجلين فقط "شاب وفتاة"، لتفقد في 2013 ولدها الوحيد، ما ترك في داخلها شعورا بالألم لا يوصف، كون شعورها الأكبر بالسعادة حاليا يقتصر في "أني ألاقي حد من زملاء ابني، يقولي إن ربنا اختاره لأنه عمره ما زعل حد، والكل بيشكر فيه، وده تمهيد لمرتبة أعلى وصلها، وأنه إنسان مكنش عادي"

فقدت سهام، ولدها الوحيد النقيب كريم وجيه محمد سيف الدين، ضابط شرطة بالعمليات الخاصة، في 13 مايو 2013، بعد أحداث بورسعيد لاقتحام عدد من البلطجية سجن بورسعيد وقتلوا بعض الضباط حينها، حيث كان من المفترض له تأميم إحدى جلسات المحاكمة وقتها ولكنه حصل على تلك المأمورية بالقبض على البلطجية ومثيري الشغب في بورسعيد، ليلقى ربه حينها، وفقا لحديث والدته.

يعتبر ذلك اللقاء هو الأول لسهام مع السيسي، حيث تفاجأت باختيارها ضمن الأمهات من بين حوالي 26 أما، للمشاركة في احتفال اليوم، الذي عقد في الساعة الحادية عشرة صباحا بقصر الاتحادية، وهو ما أسعدها للغاية "بفتخر جدا بلقاء وتكريم النهارده"، على حد قولها.

سهام: وزير الإعلام قالي جالي تكليف رئاسي بتنفيذ فكرتك

"الرئيس تحمس جدا للفكرة وأعجب بيها، ومكنتش متوقعة ده، بس ده مش جديد عليه".. هكذا وصفت سهام كمال شعورها تجاه ترحيب الرئيس بمقترحها، موضحة أن وزير الإعلام أسامة هيكل تحدث معها عقب اللقاء، مضيفة: "قالي أنا جالي تكليف رئاسي بتنفيذ فكرتك وهتواصل معاكي بعدين".

وأكدت أن الرئيس تحدث معهم بترحاب شديد، حيث أضفى على اللقاء جانبا من الود والمحبة، مؤكدة: "ربنا بعته لمصر علشان ينقذها من مصير أسود، وإحنا اللي قدمنا ولادنا ونعرف معنى التضحية والمصير اللي كانت البلد كلها هتشوفه".