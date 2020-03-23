الإسماعيلية تنفي منح العاملين بالمنطقة الصناعية وشركات الاستثمار إجازة

نفت محافظة الإسماعيلية، ما تردد حول منح العاملين بالمنطقة الصناعية، وشركات الاستثمار، إجازة 10 أيام مدفوعة الأجر، وجرى الاتفاق مع أصحاب الشركات، بتحملهم 5 أيام من المدة المقررة.

وقال المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، فى بيان رسمي للمحافظة، إن ما تردد حول منح اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية العاملين بشركات الاستثمار بالمنطقة الحرة عشرة أيام إجازة مدفوعة الأجر، عار من الصحة، مؤكدا أن هذا الخبر، عار تماما من الصحة.

وأوضح عصام الدين، انه كانت هناك مطالبة جماعية من العاملين بشركة "أمبى" للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة، بحصولهم على إجازة، خلال تلك الفترة، خشية الإصابة بفيروس كورونا، وتحسبا لانتشاره.

واجتمع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، أمس الأحد، بالعمال، وجرى التفاوض مع العاملين، والتوافق مع مجلس الإدارة، على منحهم 10 أيام إجازة، اعتبارا من أمس، على ان يتحمل المستثمر، وصاحب الشركة قيمة راتب خمسة أيام منها.