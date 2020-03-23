البدري فرغلي لـ"الوطن": قرار الرئيس السيسي بخصوص المعاشات "تاريخي"

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالأمس، حزمة من الإجراءات الجديدة التي وجه الحكومة والجهات المختصة باتخاذها وتفعيلها خلال الفترة المقبلة، منها ضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي.

وقال البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعلن عنه اليوم تاريخي.

وأضاف فرغلي في تصريح خاص لـ"الوطن": "أصحاب المعاشات يوجهون الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لقراره الحكيم الذي اتخذه في مثل هذا التوقيت"، مشيرا إلى أن قرار الرئيس السيسي يعد انتصارا لنضال أصحاب المعاشات لسنوات طويلة من أجل نيل حقوقهم.

وكانت مصادر بوزارة التضامن الاجتماعي، أكدت أن الوزارة ستعلن غدا آليات تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، بضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، وزيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات إلى 14% من يوليو المقبل، مشيرا إلى أن الأجر المتغير هو كل ما يحصل عليه الموظف المؤمن عليه، من مقابل نقدي عن عمله، ولا يدخل في الأجر الأساسي (أي البدلات والعلاوات وغيرها).

ووفقا لمنطوق الفتوى الصادر عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فإن العلاوات الخاصة يتم حسابها ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وفقا لمنطوق الحكم، ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100%، سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات طبقا لما أفادت به جهة الإدارة من أنها قامت بإضافة تلك العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأى، إلا أنه بناء على قرار الرئيس سيتم النظر في قرار المحكمة وستبدأ وزارة التضامن في إجراءات تطبيق العلاوات.