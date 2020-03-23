خبير اقتصادي: الحكومة المصرية تعاملت مع أزمة كورونا باحترافية شديدة

قال محسن عادل الخبير الاقتصادي، إنه على مدار الأيام الـ15 الماضية، كانت هناك الكثير من الكواليس وراء عمل مجموعة من المبادرات لحماية الاقتصاد المصري، وخروجه من أي أزمات محتملة نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأضاف خلال مداخلة بـ"فيديو كونفرانس"، مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر شاشة "CBC"، أن الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤ في معدل النمو الاقتصادي بشكل حاد، بل إنه لأول مرة منذ 20 عامًا يكون الاقتصاد الأمريكي والاقتصاديات الأوروبية على مشارف مرحلة الركود الاقتصادي، كما شهد الاقتصاد الصيني انهيارًا في الربع الأول.

وتابع، أن انهيار الصين بمثابة انهيار سلاسل الإمداد العالمية، مشيرًا إلى أن عمليات حظر التجول وتقليل حركة المواطنين قللت حجم الناتج العالمي، بالإضافة إلى مشكلات في قطاعات الطيران والشحن والسياحة وتباطؤ شديد جدًا في حجم الإنتاج بعدد من دول العالم، وفراغ المخزونات الاستراتيجية في دول كثيرة من دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن هذه الأزمات سببت في حدوث صدمة اقتصادية وتراجع في معدل النمو الاقتصادي بشكل كبير على مستوى العالم.

وأردف، أن عدد حالات وفيات فيروس كورونا بمصر أقل من نظيرتها على مستوى العالم، لكن الحكومة تعاملت مع الأزمة باحترافية شديدة وبدأت في تنفيذ الكثير من الإجراءات بغرض عمل إجراء حمائي لامتصاص أي ضغوط قد تحدث في الفترة المقبلة.

وأوضح أن إجراءات البنك المركزي شملت الكثير من الأشياء مثل تأجيل لأقساط وعوائد القروض على الشركات والأفراد ومبادرة تشجيع المدفوعات النقدية حيث جرى إلغاء رسوم السداد النقدي، وجرى تشجيع المواطنين على التعامل مع نقاط الدفع الإلكتروني وتخفيض سعر الفائدة لتخفيض تكلفة الدين العام ورفع مستوى الاقتصادي وإتاحة السيولة للشركات وزيادة فرص النمو الاقتصادي بالنسبة للاقتصاد المصري.