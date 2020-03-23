"الأوقاف" عن معاقبة إمامي مسجد: الخروقات تعد على الأصابع

علق الدكتور جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف، على العقوبات الموقعة اليوم بشأن إمامي مسجد بسبب خروقات إيقاف الصلوات في المساجد، ضمن الإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وقال طايع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث، إن القرار صدر أول أمس، ووجب تنفيذه مع صلاة العصر، ومع ذلك قام الإمامان بإقامة الصلوات في المسجدين في بني سويف ومحافظة السويس، وتم إنهاء خدمتهما بما يتواكب مع حجم الجرم لأن المسألة تتعلق بصحة الناس والمجتمع والقرار ليس ضد الدين لأنه مؤصل شرعياً.

وأكد أن المتابعة سوف تستمر، وأن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ مزيد من الإجراءات في حال مزيد من الخروقات، مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ القرار بلغ اليوم تطبيق شبه كامل فيما بعض الحالات الفردية التي تعد على الأصابع في بعض الزوايا.