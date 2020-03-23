آمنة نصير للمواطنين: حافظوا على مصر.. مش هنلاقي زيها في الكوكب كله

قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النوب، إن احتفالية عيد الأم ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدد من سيدات مصر كان لقاءً رائعا فيه بعد أخلاقي وبعد مسؤولية من قيادة الدولة وكذلك بُعد إنساني عندما تحدث عن أصحاب المعاشات، مضيفة: "كان لقاء فيه قوة بعيدة عن الشدة، وبه كل جوانب الأخلاقيات".

وأضافت "نصير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أنه لا بد للمصرين أن يدركوا أنهم في وطن لن يتكرر نظيره في كوكب الأرض، ويجب على المواطنين حماية مصر، وأن يدركوا قيمة الوطن وقيمة المواطن حتى العبور من أزمة فيروس كورونا التي أصابت الإنسانية.

وتابعت: "نرعى ما أمرنا الله به وهو حماية النفس البشرية من أي أذى عن سوء فهم أو استهتار، اللهم احمِ مصر واحمِ الإنسانية واصرف عن مصر كل السوء"، مؤكدة أن السيسي أعرب عن تقديره لكل الطبقات التي تواجه أزمة كورونا، حيث إن النفس البشرية عزيزة على الله، وهى من الضرورات الخمس التي يجب حمايتها.

وأشارت إلى أن عدم التزام البعض بقرارات الدولة بعد أزمة كورونا نوع من التنطع، كما أن الصلاة لم تلغَ، ويمكن لكل رب أسرة أن يجمع أولاده ويصلي بهم في المنزل.