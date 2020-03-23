مستشار المفتي يرد على دعوة البعض للصلاة في المسجد: تدينهم مغشوش

علق الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي والأكاديمي لمفتي الديار المصرية، على مخالفات بعض المساجد لتعليق الصلوات لمدة أسبوعين ودعوات بعض السلفيين لإقامة الصلاة.

وقال عاشور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، عبر شاشة "الحدث": "هؤلاء هم دعاة الفتنة ويظنون أن ملاك لصكوك الجنة والغفران، تدينهم مغشوش ومنقوص وهم يضرون الناس ولا ينفعونهم فهؤلاء لا يخافون على حياة الناس".

وأضاف أن الله سبحانه قال في كتابه العزيز "من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"، "لا تقتلوا أنفسكم"، "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"، لافتًا إلى أن مصلحة الساجد مقدمة على المساجد والإنسان قبل البنيان ليس، كما أن الإنسان قبل الأديان.

وأكمل: "هؤلاء لا يعرفون الأحكام الشرعية ويصدرون الفتاوى وفقاً لأهوائهم الشخصية والإسلام يحفظ حياة البشر والرسول عفا المسلمين من أداء الصلاة وقت هطول المطر فما بالنا بالوباء المنتشر؟".

وأردف، أن هؤلاء لا يعرفون فقه الدولة ولا فقه الأمة فهم منفلصون عن الواقع وهم يغشون الناس.. فهم يفسرون القرآن بهواهم، مطالباً عقابهم بمعول القانون لأنهم يخالفون الأمة بأكملها.