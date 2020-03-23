"الصحة": لدينا خطة لعلاج وتشخيص وعلاج فيروس كورونا عن بُعد

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن التكنولوجيا أصبحت "عامود فقري" في تقديم كل الخدمات سواء طبية أو غير طبية، موضحا أن الوزارة كان لديها خطة لتطبيق ذلك للتعامل مع فيروس كورونا بما فيها التشخيص عن بُعد في مستشفيات العزل.

وأضاف "صلاح" خلال لقاء ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، والذي يقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، أن تفاقم حالات الإصابة في إيطاليا وإسبانيا يرجع لعدم تحمل الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وهو ما تم تفاديه في مصر من خلال التشخيص عن بعد.

وأشار "صلاح" إلى أن إحدى الأذرع التكنولوجية التي تم استخدامها هو إنشاء منظومة إلكترونية لتتبع الحالات والمخالطين للحالات، "الصين عملت ابليكيشن يظهر من خلاله الحالة الصحية لمواطنيها لو اظهر له علامة خضراء يبقى غير مصاب أما لو برتقالي يبقى مشتبه به أحمر يبقى مصاب، وعلى باب وسائل المواصلات تتواجد شرطة عشان تشوف ظاهر للشخص ده لون إيه".

وأوضح أن مثل هذه الوسائل التكنولوجية مرتبطة بثقافة كل دولة وكيفية التعامل مع مواطنيها، مؤكدا أن هناك حلولا تكنولوجية يعملون عليها حاليا.