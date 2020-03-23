"يونس" يوجه رسالة لوالدته ولكل أم في المحطة الرابعة لـ"أتوبيس السعادة"

وجَّه الإعلامي أحمد يونس رسالة للأمهات بمناسبة عيد الأم وذلك خلال المحطة الرابعة من برنامجه "أتوبيس السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقال يونس: "لكل أم ولماما ست الحبايب ربنا يخليكي لينا ويحفظك وتفضلي منورة كل بيت في مصر وأنا مش بدعي لمامتي بس أنا بدعي لكل أم بتشوفنا وتسمعنا وكل أم في مصر".

وأضاف: "كل أم بتتفرج علينا لازم تكوني متاكدة إننا من غيرك مالناش لزمة ولا نعرف نعيش ولا ناخد قرار ولا ناكل أكل كويس".

وتابع: "بس انتي الأصل وانتي الكل في الكل وانتي اللي متحملة وبتتحملي ده بحب ولو كنا سخفاء وبنضايقك أحيانا بس إحنا عارفين إنك حاطانا جوة القلب".

واستطرد: "كل سنة وانتي طيبة وكل سنة وكل أم في العالم طيبة وكل سنة وأمي طيبة وكل سنة وانتي طيبة يا ست الحبايب وإحنا من غيرك منسواش".