عاملة بمصنع سجاد: سعيدة لأني غير متعلمة وأصنع منتجات يراها العالم

حكت سونيا محمود الأم المثالية في مصنع أبيس للسجاد اليدوي، حكايتها للإعلامي أحمد يونس، وذلك خلال المحطة الرابعة من برنامجه "أتوبيس السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقالت سونيا إنها عملت في المصنع منذ افتتاحه، مشيرة إلى أنها اعتبرت هذا المصنع باب رزق لهم نظرًا لأنه أول مشروع يتم افتتاحه في قريتهم "باب رزق اتفتح لنا وغيَّر مصيرنا في كل حاجة".

وأوضحت سونيا أنها لجأت للعمل لمساعدة زوجها وأبنائها ولضمان أن يحصلوا على فرص تعليمية أفضل، لافتة إلى أن زوجها لم يمانع نظرًا لأن المصنع قريب من البيت و"الناس هنا محترمة".

وأشارت سونيا إلى أنها تعلمت العمل على نول السجاد اليدوي خلال شهر واحد، لافتة إلى أنها سعيدة نظرًا لأنها لم تتعلم وبالرغم من ذلك تقوم بعمل سجاد يراه العالم كله.