التضامن تلغي تلقي أي شكاوى ورقية لمواجهة كورونا

قررت وزارة التضامن الاجتماعى بشكل مؤقت عدم تلقى أي شكاوى ورقية بالديوان العام أو بإدارات خدمة المواطنين بالمديريات والادارات الاجتماعية التابعة لها ، كما تقرر وقف أي عمليات للإستعلام والتظلم الشخصى لعملاء برنامج تكافل وكرامة والاقتصار على تلقي استفسارات وشكاوى المواطنين عبر رابط منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء(www.shakwa.eg)، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم 16528 برئاسة مجلس الوزراء.

وبحسب بيان وزارة التضامن الصادر اليوم، يتم تلقى استفسارات وشكاوى المواطنين على الأرقام الخاصة بكل مديرية تضامن اجتماعى على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في ضوء الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيرس كورونا، وحفاظا على صحة وسلامة العاملين بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى ومديريات التضامن الاجتماعي على مستوى المحافظات والمواطنين من أي احتمالات، أو فرص للعدوى يمكن أن تنتج عن الاختلاط وأوضحت الوزارة أن هذه الاجراءات المؤقتة تأتي في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي يتم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

وأهابت الوزارة بالمواطنين الالتزام بالإجراءات في مواجهة الحد من انتشار الفيروس.