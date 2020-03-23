الأوقاف تلغي "الحج على نفقتها" وتخصص أمواله لمواجهة كورونا

قررت وزارة الأوقاف إلغاء أي بعثات للحج على نفقتها هذا العام، وتوجيه ما كان مخصصا لذلك لمساعدة المتضررين من آثار فيروس كورونا، من الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدة أنّ الأمر مقدم على حج النافلة أو حتى حج غير المستطيع.

وأهابت الوزارة بكل من نوي الحج أو أداء العمرة هذا العام، أن يعيد ترتيب أولوياته وأن يجعل ما كان سينفقه في حج النافلة أو أداء العمرة في مساعدة الفقراء والمحتاجين والمتضررين من آثار الفيروس.

الوزارة تخصص 50 مليون جنيه لمن فقدوا وظائفهم.. و6 للأسر الأولى بالرعاية

ومن ناحية أخرى، خصص الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، 50 مليون جنيه من باب البر للمتضررين من آثار فيروس كورونا، ولا سيما من فقدوا فرصة عملهم من العمالة غير المنتظمة من عمال اليومية، ومن في حكمهم من العاملين بالمجالات التي تأثرت بالظروف الحالية، وسيتم ذلك من خلال التنسيق مع مجلس الوزراء.

وأوضح جمعة، أنّه سيجري صرف 6 ملايين جنيه دفعة جديدة من الإعانات للأسر الأولى بالرعاية وأصحاب الأمراض المزمنة والمرأة المعيلة، المسجلين على قوائم البر بإدارات البر بمديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، قبل شهر رمضان المعظم 1441هـ، إسهامًا من وزارة الأوقاف في التخفيف عن الأسر الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الراهنة.