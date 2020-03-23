رئيس المحلة يتابع حملات إغلاق المحلات التجارية وفض الأسواق العشوائية

شهدت شوارع وميادين مدينة المحلة الكبرى بمحافظه الغربية اليوم الإثنين، استمرار تدشين حملات مكبرة من جانب مسؤولي الجهات التنفيذية تحت إشراف اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس المدينة العمالية، والتي تستهدف التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ورجال الأعمال لمواصلة خطة التعقيم وتطهير الشامله على مستوى عدد من المناطق السكنية للوقاية من أخطار كورونا.

في المقابل قاد رئيس مجلس المدينة يرافقه كل من المحاسبين مصطفى الليثي ومحمد متولي رئيسا حي أول وثان المحلة، في تدشين الحملات الموسعة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن ودوريات الشرطة لإغلاق قاعات الأفراح والمناسبات وتشميع المحلات التجارية والأسواق الشعبية المخالفة للقرارات مجلس الوزراء، والتي أعلن خلال إغلاق كافه مولات التجارية من 7 مساءا حتى 6 صباحا من أجل الوقاية من أخطار الفيروس.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، بأهمية تشكيل لجان من الأمن الصناعي ومباحث التموين والصحة للتفتيش على الصيدليات لمراقبه أسعار المطهرات والمواد الكحولية والكمامات، فضلا عن اختفاء جوانتيات والكمامات الوقائيه في الآونة الأخيرة في السوق السوداء بأزيد من ثمنها.

وأسفرت نتائج الحملات الشاملة عن فض أسواق الباعة الجائلين بنطاق ميدان محطة القطارات وموقف طلعت حرب العمومي، وعدد من القرى وعلى رأسها دمرو والهياتم وسوق الجمعة، والثلاثاء الأسبوعي.

وكان محافظ الغربية، شدد على اتخاذ تدابير احترازية قصوى في مواجهة كورونا وتعقيم جميع المصالح الحكومية، وناشد الأهالي بالبقاء في المنازل والالتزام بالإجراءات الوقائية من أجل سلامتهم وتجنب المصافحة باليد والعناق والزحام من أجل منع أي سبيل لانتقال العدوى بالفيروس.