طقس غدا.. شديد البرودة على القاهرة وتوقعات بسقوط أمطار على عدة مناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات خبراء الأرصاد لحالة الطقس غدا، الثلاثاء 24/3/2020، بأن يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية، لطيف نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارا بارد ليلا على شمال الصعيد، حار نهارا لطيف ليلا على جنوب الصعيد.

حالة الرياح غدا

وأشارت الهيئة أن الرياح من المتوقع أن تكون معتدلة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

سقوط أمطار على عدة مناطق غدا

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

حالة البحر وارتفاع الأمواج

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح جنوبية شرقية.

درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر

القاهرة 16 26

شبين الكوم 15 26

طنطا 13 25

دمنهور 13 23

الإسكندرية 14 20

بلطيم 14 21

مطروح 13 19

السلوم 10 21

سيوة 13 24

بورسعيد 16 21

دمياط 15 20

الزقازيق 14 25

الإسماعيلية 12 26

السويس 13 26

العريش 13 23

رفح 12 22

رأس سدر 15 22

نخل 10 27

نويبع 16 27

طابا 15 25

كاترين 09 20

الطور 13 27

شرم الشيخ 16 27

الغردقة 15 28

مرسى علم 16 27

الفيوم 14 29

بنى سويف 14 29

المنيا 13 30

أسيوط 12 30

سوهاج 15 32

قنا 15 33

الأقصر 15 34

أسوان 17 35

أبوسمبل 17 36

الوادى الجديد 14 35

شلاتين 18 33

أبو رماد 18 32

حلايب 19 31

رأس حدربة 19 30

بيروت 15 18

عمان 06 19

القدس 10 17

غزة 16 23

بغداد 10 23

مسقط 20 25

صنعاء 08 25

الخرطوم 22 37

طرابلس 12 18

تونس 10 18