فيديو.. الكنيسة تطلق حملة توعية حول كورونا وتبث رسائل يومية للبابا

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حملة توعية بين الأقباط حول تداعيات فيروس كورونا المستجد، تحت عنوان "وجودك في بيتك.. حماية ليك ولغيرك".

وفي ظل القرارات التي اتخذها المجمع المقدس للكنيسة بخصوص إيقاف الأنشطة الروحية والقداسات وغلق مباني الكنيسة لمدة أسبوعين ولحين إشعار آخر، اتجهت الكنيسة لبث رسالة يومية جديدة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في العاشرة من صباح كل يوم.

وحملت الرسالة الأولى للبابا التي بثت اليوم الإثنين، نصيحة من البابا للأقباط بعدم الخوف مؤكدا أن الحياة على الأرض مرتبطة بالسماء، قائلا: "الله الذي خلقنا يتابع حياتنا كلنا حتى نصل إليه في السماء".

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة، وذلك عقب اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني.

كما قررت الكنيسة غلق قاعات العزاء واقتصار أي جناز على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات، وذلك لمدة أسبوعين ولحين إشعار آخر.

وناشدت الكنيسة، الأقباط في مصر والخارج عدم التهاون إزاء الأزمة الحاضرة، والالتزام بالإجراءات التي تعلنها السلطات المسئولة، للمساهمة بفاعلية في تفادي كارثة تلوح في الأفق، يترجمها تزايد أعداد المصابين بالفيروس والمتوفين في العالم، مشيرة إلى أنه ليس من الحكمة أو الأمانة أن يكون الإنسان سببًا في إصابة الآخرين أو فقد أحد أحبائه.

كما أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، وقف القداسات في كل الكنائس حتى إشعار آخر، على أن يقوم الكهنة بصلاة القداس يوميا مع أحد الخدام، موضحة أن الكنائس ستظل مفتوحة طوال النهار وذلك للصلوات الفردية، وأوصت أن تقتصر صلوات الجنازات على أسرة المتوفي فقط، مهيبه بالأقباط البقاء في المنازل كل حسب ما يتناسب مع ظروفه الخاصة وحسب ما يتناسب مع ما اتخذته الدولة من إجراءات.

وأعلنت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، تعليق كل الخدمات والأنشطة الروحية وحتى نهاية شهر مارس، بما فيها صلوات أيام الأحاد لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.

وأوصى القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، في بيان صوتي له، رؤساء المذاهب الإنجيلية بمتابعة ايقاف كافة الاجتماعات والأنشطة والمؤتمرات الكنسية لجميع المذاهب الإنجيلية في مصر، حتى نهاية مارس الجاري.

كما أعلن الدكتور مصطفي وزيري الامين العام للمجلس الأاعلى للآثار، غلق جميع المتاحف و المواقع الأثرية اعتبارًا من غد الإثنين وحتى 31 مارس الجاري، وذلك للتعقيم والتطهير وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية بالتعاون مع وزارة الصحة ووفقا للمعايير العالمية.