طقس اليوم الثلاثاء 24-3-2020 في مصر والدول العربية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّه يسود البلاد اليوم الثلاثاء 24 مارس الجاري، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية.

الطقس في مصر

وأضافت هيئة الأرصاد أنّه من المتوقع أن يكون الطقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارا بارد ليلا على شمال الصعيد، حار نهارا لطيف ليلا على جنوب الصعيد، وتكون الرياح معتدلة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة ويصل ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، يصل ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح جنوبية شرقية.

الطقس في الأردن

ووفقا لدائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، تكون الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المختلفة، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مع احتمالية تشكل ضباب خفيف في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية، وتدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.

الطقس في الكويت

وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة لإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، يسود نهارا طقس دافئ، مع تكاثر السحب تدريجيا، والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة، ويكون الجو ليلا مائل للبروده وغائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة.