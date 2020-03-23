وزيرة التخطيط: مصر تدير أزمة فيروس كورونا بشكل احترافي واستباقي

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن فيروس كورونا يُعد أزمة كبيرة تمر بها دول العالم أجمع، لا تقل عن الأزمة العالمية في 2008 التي ضربت الاقتصاد العالمي، وكذلك لا تقل عن أزمة الكساد الكبير التي اجتاح العالم في أوائل القرن، حيث إن تداعيات الفيروس غير واضحة بالنسبة للكثير.

وأضافت "السعيد"، خلال حوارها في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن هناك مستحدثات تطرأ على المستوى الدولي كل ساعة وليست كل يوم فقط بسبب فيروس كورونا، كون الفيروس له تداعيات اقتصادية وله تداعيات مالية على كل دول العالم، مستطردة: "مصر الحمد لله تدير الأزمة بشكل جيد جدا وبشكل احترافي".

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن مصر اتخذت عدة خطوات كثيرة بشكل استباقي سواء كانت إجراءات احترازية في القطاع الصحي أو في القطاع الاقتصادي، حيث إن فيروس كورونا يقلل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، كون الدول تغلق على نفسها الأبواب، وبالتالي يتأثر حركة التجارة العالمية، وتتأثر حركة الطيران بين الدول.