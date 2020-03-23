محمود مسلم: حظر التجوال هو المرحلة الأخيرة في إجراءات مواجهة كورونا

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، إن وباء كورونا يهدد دول العالم كلها، مشيرًا إلى أن مواجهته تعد الأولوية الأولى في كل الدول.

وأضاف خلال تصريحات لشاشة "سكاي نيوز عربية"، عبر فيديو "كونفرانس": "لكن التدابير العربية مختلفة، شاهدنا الحظر في تونس فُرض منذ عدة أيام، كما جرى فرض الحظر في السعودية اليوم، ولم تصل دول أخرى إلى هذه المرحلة، وأعتقد أن الحظر هو المرحلة الأخيرة في الإجراءات".

وتابع أن في مصر الأمر مختلف، حيث تسير الإجراءات تباعا، وأعلن البرلمان منذ دقائق تأجيل الجلسات التي كان مقررا لها أن تنعقد في 29 مارس الجاري، إلى 12 أبريل المقبل.

وأشار إلى أن كافة الإجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا اتخذت في مصر، مثل تعليق المدارس والطيران وعدم فتح المحلات التجارية وغيرها من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.

وواصل: "لم يبقَ إلا إجراء واحد وهو الحظر، وأعتقد أننا ننتظر حتى نهاية الأسبوع إلى حين صدوره، خاصة وأن عدد الوفيات في مصر زادت بالأمس إلى 4 حالات، وأصبح لدينا إجمالي 14 حالة وفاة، كما أن إجمالي حالات الإصابات يتراوح ما بين 39 و40 حالًا يوميًا في المتوسط".