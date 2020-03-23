محمود مسلم يدعو العلماء العرب لتشكيل فريق بحثي لمواجهة كورونا

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أنه من الأفضل في مواجهة فيروس كورونا المستجد، أن يجتمع عدد من العلماء في مختلف الدول العربية لبحث مسار إيجابي في أزمة فيروس كورونا، "نحن نسمع باستمرار عن مسار ألماني ومسار فرنسي ومسار أوروبي ومسار أمريكي، ولم نسمع مطلقا عن مسار عربي لمواجهة الفيروس"، مؤكدا أن دول العالم جميعا لم تصل حتى الآن إلى لقاح لمعالجة فيروس كورونا.

وأضاف مسلم، خلال تصريحاته لشاشة "سكاي نيوز عربية"، عبر فيديو "كونفرانس"، أنه حال اجتماع علماء العرب "ووقفوا يدا واحدة قد يستطيعون الوصول إلى شيء، ويتم تكوين فريق علمي يعمل على مواجهة هذا المرض، سواء بالوصول إلى دواء أو مصل، ويكون شيئا مشرفا للدول العربية بشكل عام، مؤكدا أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعا عربيا في البحث العلمي والعلوم".

وأكد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أن القيادة والريادة في مجال البحث العلمي والعلوم كانت في السنوات الأخيرة للدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والصين، لكن في الوقت ذاته في حال توحد العلماء العرب في فريق بحثي واحد قد نجد مسارا آخر لحل أزمة فيروس كورونا يلفت نظر العالم أجمع.