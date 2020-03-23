وزيرة التخطيط: توقعات بانخفاض النمو العالمي بنسبة 1% بسبب كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أزمة فيروس كورونا جاءت في ظروف اقتصادية غير عادية، حيث إن العالم يمر بمرحلة تباطؤ في التجارة الدولية، وكذلك ظروف الحروب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والحرب التجارية بين إيران وأمريكا، والظروف السياسية بين إيران ودول العالم أجمع.

وأضافت "السعيد"، خلال حوارها في برنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة "TeN"، أن كل هذه الأحداث جعلت أزمة كورونا تأتي في وقت غير مسبوق وتداعيتها تكون أكبر بكثير، مؤكدة أن كافة المؤسسات الدولية تتوقع انخفاضا في النمو العالمي بنسبة 1% تقريبًا حتى الآن، "كل يوم نقوم بتعديل تقاريرنا ودراستنا واستشراقنا بالمستقل بناء على ما يحدث من تداعيات".

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن تداعيات فيروس كورونا والتغيرات التي تحدث في العالم تُؤثر على أمور كثيرة للغاية، سواء أسواق المال أو الأسواق الاقتصادية وحركة التجارة الدولية وحركة السياحة وحركة النقل، "كل هذا يكون له تأثير كبير جدًا، أول مرة نجد دول تقفل حدودها بالكامل، والإجراءات الاحترازية تقلل من حدة الإجراءات الصحية، والدولة المصرية بكل مؤسساتها كانت سباقة في اتخاذ إجراءات احترازية قوية".