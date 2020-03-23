"متحدث المترو": إغلاقنا سيسبب انفجارا سكانيا في شوارع القاهرة

قال أحمد عبدالهادي المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، إنه يجب أن يساعد المواطنين في مكافحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الهيئة فرضت حزمة من القرارات الاحترازية، حيث تعمل على تطهير المحطات، وشكلت مجموعات لتطهير وتعقيم كل المحطات والأماكن التلامسية التي تخص الركاب مثل شبابيك التذاكر والأعمدة والأجزاء المعدنية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "أون إي": "بعدما تدخل القطارات تدخل الورش ويجري رشها وتعقيمها حتى الصباح لتبدأ في العمل، ونذيع تنويهات وننشر ملصقات معتمدة من وزارة الصحة بخصوص فيروس كورونا".

وتابع: "الركاب سيساعدوننا من خلال ارتداء الكمامات في محطات المترو، وهي متاحة في كل الصيدليات، وكان يرتاد المترو نحو 3.5 مليون راكب يوميًا، وأصبح حاليًا عدد ركاب المترو 60% من 3.5 مليون راكب".

وحول سبب عدم إغلاق المترو، قال: "مينفعش نقفل المترو، لأنه لما كان بيتعطل عشر دقايق كان بيحصل انفجار سكاني في شوارع القاهرة الكبرى، كما أن المترو أرخص وأكثر أمانا وأفضل وسيلة نقل، ودفعنا قطارات إضافية أكثر من الجدول، في حالة حدوث زحام، والحل هو أن يرتدي الركاب الكمامات".