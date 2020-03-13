"مترو الأنفاق" تعلن تخفيض سرعات قطارات لمواجهة الطقس السيئ

أعلن أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، تخفيض سرعات قطارات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، لمواجهة سوء الأحوال الجوية، للحفاظ على أرواح المواطنين وحركة سير القطارات، موضحًا أنه لا يمكن تعليق حركة القطارات إلا للضرورة القصوى.

وقال عبدالهادي، لـ"الوطن"، إن غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة القطارات لحظة بلحظة؛ للتأكد من سيرها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، موضحًا أن هناك فرق صيانة وطوارئ منتشرة على أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال المفاجئة الناتجة عن سوء الأحوال الجوية التي ضربت البلاد، خلال الفترة الحالية، منوها بأن هناك متابعة لحظية لأخبار الأرصاد الجوية لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ لمواجهة حالة الطقس.