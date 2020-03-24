وزير التعليم: أقدر قلق الطلاب.. ولازم نتعامل بهدوء لتقليل الخسائر

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنه يُقدر قلق طلاب الشهادات من الامتحانات في ظل الظروف الراهنة ومجابهة مصر فيروس كورونا، "كلنا عندنا أولاد وعائلات وأسر، وأنا مقدر القلق، بس إحنا في ظروف صعبة، أنا قولت كتير لازم نتكلم ونتعامل بهدوء في الأزمات دي عشان نقلل الخسائر قدر الإمكان والالتزام بقرارات الدولة".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أن مصر اتخذت قرارًا بتعليق الدراسة بداية من يوم 15 مارس، كما أن وزارة التربية والتعليم كانت من أسرع الوزارات التي حاولت التخفيف على الطلاب والمواطنين من حدة القلق، عن طريق مدهم بالكثير من المعلومات عبر الشاشات بخصوص الامتحانات.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الوزارة اتخذت مجموعة من القرارات ووضعتها في فيديو مدته 30 دقيقة، ردت فيه على كل الأسئلة التي تمس 12 مرحلة دراسية من الـ14، والتي كانت تشغل بال أولياء الأمور ليل نهار، حيث ردت الوزارة على أسئلة من مرحلة كي جي 1 لـ2 ابتدائي، ومن 3 ابتدائي لـ2 إعدادي، وكذلك الصف الأول والثاني الثانوي.