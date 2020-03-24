الأوقاف: لن يحج أحد على حساب الوزارة وسنستفيد بالأموال لمواجهة كورونا

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لن يحج أحد على حساب وزارة الأوقاف هذا العام وهذه الأموال ستتم الاستفادة منها في الأزمة التي قد تشهدها الدولة بسب فيروس كورونا المستجد، موضحًا في الوقت ذاته أن السلطات السعودية ستتخذ القرار المناسب في مسألة الحج، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر".

وأضاف "جمعة"، أنه يجوز إلغاء العمرة والحج في حالة وجود وباء أو داء يُهدد المواطنين، مؤكدًا أن الظرف الآني يؤكد أنه لا علاج سوى بالوقاية، وتم تحديد 50 مليون جنيه بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتحديد الجهة التي ستوزع الأموال على الجهات المستحقة المتضررة من فيروس كورونا.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه تم تخصيص 6 ملايين جنيه لدعم أصحاب الأمراض المزمنة، وأن تلك المبالغ يتم صرفها من الموارد الذاتية للوزارة مع إلغاء الحج على نفقة الوزارة، خصوصًا أن هناك كثيرًا ممن تركوا أعمالهم ويستحقون المساعدة الحقيقية.