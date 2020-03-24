الأرصاد: انخفاض درجة الحرارة اليوم بعد ارتفاعها.. وهدوء الرياح

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمس شهد نشاط رياح مثيرا للرمال والأتربة مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، وذلك بعد انتهاء الشتاء رسميًا.

وتوقع خلال لقاء مع كاميرا برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc" وقوع انخفاض اليوم في درجة الحرارة بعدما ارتفعت أمس في القاهرة 9 درجات أمس لتسجل القاهرة يوم الاثنين 29 درجة .

وأكد شاهين أن الطقس سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة اليوم مقارنة بالأمس، مشيرًا إلى أنه بدءا من اليوم سيشهد الطقس حالة من هدوء سرعات الرياح وتحسن الرؤية الأفقية على الطرق باستثناء فترة تكون الشبورة المائية.