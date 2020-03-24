صيدلي يحذر من دواء "بلاكونيل: لم يثبت أي فاعلية تجاه فيروس كورونا

"الزموا منازلكم واحذروا هذا الدواء".. هكذا قال الدكتور هشام عليوة، مدرس الصيدلة والتصنيع الدوائي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، موضحًا أن الخطورة الغامضة لفيروس كورونا تكمن في ارتباطه بالمتلازمة التنفسية الحادة والتي تؤدي بدورها إلى تدمير خلايا الرئة بشكل مباشر، لافتا إلى معدل الانتشار بالغ السرعة بين البشر، وتشمل الأعراض الحمى والسعال، وارتفاع درجة حرارة الجسم وصعوبة التنفس، وقد يؤدي إلى الوفاة.

وشدد " عليوة" على أنه لا يوجد حتى الآن علاج لفيروس كورونا، وأن دواء "بلاكونيل" لم يثبت أي فاعلية تجاهه، بل على العكس ينبغي الامتناع التام عن تناول هذا الدواء دون إشراف طبي لأنه قد يسبب العمى، ويؤثر على الرؤية، مؤكدا أن المدة الزمنية المتوقعة لاكتشاف العلاج المناسب لـ"كورونا" لن تقل عن سنة من بداية ظهور العدوى.

وعن الحالات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، أوضح مدرس الصيدلة والتصنيع الدوائي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن مرضى القلب وحساسية الصدر "الربو" ومن يعانون من نقص مناعة الجسم هم الأكثر عرضة للمرض، مشيرا إلى انتقال الفيروس عن طريق الرذاذ "العطس" والاتصال المباشر بالأفراد، من خلال السلام بالأيدي، وملامسة الأسطح التي تقع عليها نقاط من الرذاذ.

وفي ختام تصريحاته قال "عليوة" إن أفضل الإجراءات الوقائية من العدوى تكمن في النظافة الشخصية والتعقيم على مدار اليوم، وتجنب الأماكن المزدحمة، وارتداء كمامات الوجه- دون اشتراط نوع معين منها، ولا يشترط نوعا معينا، فضلًا عن ارتداء القفازات الأيدي مع مراعاة تغييرها بعد الانتهاء من العمل المطلوب، كما ينصح بالتزام المنازل، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى.