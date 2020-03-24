مصري مقيم بعمان لـ"الوطن": أتصل بعائلتي كثيرا خوفا عليهم من كورونا

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد لسبعة مواطنين ومقيمين اثنين، تسع حالات منها مرتبطة بالسفر والمخالطة وتخضع حالتان للتقصي الوبائي، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 66 حالة.

ويقول وائل أحمد، مصري مقيم بسلطنة عمان، إن الجهات المسؤولة في السلطنة أعلنت إغلاق جميع المحال التجارية ومنافذ البيع داخل وخارج المراكز التجارية.

وأضاف لـ"الوطن": "أبلغونا أمس في العمل أن قوة الحضور في المقر لن تزيد على 30%، وسنعمل من المنزل، وأنا أؤيد قرارات السلطنة للحفاظ على صحة وأرواح المواطنين والمقيمين"، مشيرا إلى أنه يقضى وقته حاليا في متابعة آخر مستجدا الفيروس حول العالم.

وتابع: "أتصل بعائلتي دائما في مصر للاطمئنان على صحتهم، وبالطبع أخاف عليهم من الإصابة فالفيروس منتشر بشكل مرعب في دول العالم، ونصحت عائلتي بعدم الخروج من المنزل والالتزام بعدم التواجد في تجمعات كبيرة".

وكانت سلطنة عمان أعلنت تعليق الدراسة في كل المؤسسات التعليمية مدة شهر، للحد من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن "اللجنة العليا للتعامل مع ⁧كورونا في السلطنة، قررت تعليق الدراسة في كل المؤسسات التعليمية اعتبارا من الأحد، ولمدة شهر".