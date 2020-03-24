فتاة مصرية بإيطاليا تقدم نصائح ضد كورونا: اكتشفوا مواهبكم في البيت

فتاة مصرية صغيرة مقيمة في إيطاليا، لم تتجاوز الـ17 عاما من عمرها، أرادت أن تعطي نصائح لأقرانها في نفس عمرها، لحماية أنفسهم وذويهم من فيروس كورونا المستجد، حرصًا منها على سلامة وطنها الأم مصر، بعد أن اكتسبت خبرة على الرغم من صغر سنها، فقررت أن تكون تلك النصائح عبر الـ"الوطن"، من خلال مقطع فيديو.

"الأمر في إيطاليا أصبح مرعبا للغاية"، وفقًا لما قالت سارة عصام فتح الله، لافتة إلى أن الحكومة هناك قررت أن تختار بين من ستعالجهم من المرضى بكورونا، فتكون الأولوية للشباب على عكس كبار السن، وذلك عقب ارتفاع أعداد المصابين هناك.

وناشدت "سارة"، أقرانها من شباب وفتيات مصر، قائلة، "هو انتوا عايزين نوصل مصر لكده؟، مش خايفين على أهلكو؟.. حياتك طوية وهتستغلها زي ما انت عايز، بس ربنا بيحطنا تحت تجربة، والحاجة الوحيدة اللي بإيدنا نعملها هو إننا نقعد ف البيت".

وأضافت سارة خلال مقطع الفيديو، أن الجلوس في المنزل له أثر مُجدٍ، لأن الفيروس لا ينتشر في الهواء بل يمكث على أي جماد، ويحتاج للإنسان حتى يعيش داخل خلاياه، وعدم التواجد في الشوارع والبعد عن الازدحام سيقلل من فرص الإصابة به، "المشكلة إنه بيتم اكتشافه بعد أسبوعين فانت ممكن تعدي ناس كتير من غير ما تحس، وبالأخص الناس اللي عندها مشاكل صحية وخاصة في المناعة".

وأوضحت صاحبة الـ17 عاما، أن إيطاليا سجلت عدد وفيات في أول أسبوع لها أقل من مصر، ولكن سرعان ما انتشر الوباء بعد ذلك، "الطبيعة بتتحكم فينا مهما كنا مين، إحنا مصريين وأقوياء فعلا دي حقيقة، بس الفيروس مبيفرقش بين الجنسيات، لو لمستوا هيجيلك".

وعن الحيل التي يلجأ لها بعض المصريين للتحايل على قرارت الحكومة بمنع التجمعات، قالت "متقعدوش في القهوة وتقفلوا الباب على نفسكم، انتو بتضحكوا على مين؟، خافوا على اللي بتحبوهم وعلى بلدكم، شوفوا إيطاليا مفيهاش قطة في الشارع، بنجيب مستلزمات بيتنا مرة واحدة في الأسبوع".

وأردفت الطفلة المصرية، أن الجلوس في المنزل له ميزات كثيرة اكتشفتها بعد فترة انتشار الفيروس، "اكتشف مواهبك وحسن علاقتك مع أهلك، اللي مش فاهمين إن الفيروس حقيقي، يبقى غلطان لأنه حقيقي و الناس بتموت، مفيش حاجة تستاهل تعمل في نفسك كده، لازم كلنا نبقى حاجة واحدة ضد كورونا".

واختتمت "سارة"، "اللي بيلبس الماسك والقفاز الطبي شاطر، أنا فخورة بولاد بلدي اللي خايفين على نفسهم ومصر، تعالوا على نفسكو الفترة دي، وخلوا بالكم على نفسكم".